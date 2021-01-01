أحدث اسعار رينو لوجان 2022 في العام الجديد



رينو لوجان 2022 رينو لوجان 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الفرنسية قدمت شركة EIM خلال الفترة الماضية أحدث قائمة سعرية لسياراتها المتاحة في السوق المحلي، ومن خلالها تبين وجود أول زيادة سعرية في العام الجديد على موديل 2022 من سيارتها رينو لوجان المتاحة محليا، وأصبحت أسعارها الجديدة كالتالي بعد الزيادة:



رينو لوجان ناقل يدوي:



- فئة أولى غير متوفرة.

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- فئة ثانية غير متوفرة.رينو لوجان ناقل أوتوماتيكي:- فئة أولى من 374 إلى 415 ألف جنيه (زيادة 41 ألف جنيه).- فئة ثانية من 384 إلى 425 ألف جنيه (زيادة 41 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 394 إلى 435 ألف جنيه (زيادة 41 ألف جنيه).- فئة رابعة من 404 إلى 445 ألف جنيه (زيادة 41 ألف جنيه).جدير بالذكر أن رينو مصر تطلق لوجان 2022 بفئتين من المحركات، الأولى مع فئات ناقل الحركة اليدوي وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان وعزم 131 نيوتن متر، أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بباقي فئات ناقل الحركة الاوتوماتيكي من السيارة، وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 148 نيوتن متر.