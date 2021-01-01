تفاصيل و سعر تويوتا بيلتا 2023 في مصر بعد زيادة وصلت لـ35 ألف جنيه



تويوتا بيلتا 2023 تويوتا بيلتا 2023

ارتفعت للمرة الثانية خلال شهر يناير الجاري أسعار طرازات شركة تويوتا اليابانية، ومنها السيارة "بيلتا" موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية تتراوح بين 30 ألف وحتى 35 ألف جنيه.



سعر تويوتا كورولا موديل 2020 في السعودية تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا روميون موديل 2023 تويوتا بيلتا 2023وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بعد زيادات شهر يناير



الأسعار الجديد للسيارة تويوتا بيلتا 2023 بعد الزيادات الرسمية

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الفئة الأولى ACTIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.الفئة الثانية SMART موديل 2023 بقيمة قدرها 545 ألف جنيه بدلاً من 510 آلاف جنيه.تظهر السيارة تويوتا بيلتا 2023 بمصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم، بالإضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية كهربائية التحكم، مع قفل مركزي، وزجاج كهربائي للأربعة نوافذ.وحصلت السيارة تويوتا بيلتا 2023 على مكيف للهواء، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى وجود مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.وتستمد السيارة تويوتا بيلتا 2023 القوة من محرك 1500 سي سي، يمكنه أن يجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 12 ثانية، حيث يتمكن من ضخ 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر.