تمنح مرسيدس 100 ألف موظف مكافأة 6000 يورو

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شاركت مرسيدس جزءًا من الأرباح مع موظفيها، ففي عام 2022 ، حصل حوالي 100 ألف عامل على 6000 يورو إضافية، كرمز احترام بعد عام 2021 المربح.



وبحسب motor1، بعد الأداء القوي الذي قدمته النجمة الثلاثية في العام الماضي ، أعلنت النجمة الثلاثية عن مكافأة لتقاسم الأرباح قدرها 7300 يورو.



ووفقًا لأسعار الصرف الحالية ، يصل ذلك إلى ما يزيد قليلاً عن 7900 دولارا، وسيتم تسليم المكافأة إلى ما يقرب من 93 ألف موظف مؤهل.

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فيما وافقت إدارة الشركة ومجلس الأشغال العامة على دفع مكافأة المبلغ الخاص للعمال في ألمانيا.وسيحصلون العمال على المال مع رواتبهم لشهر أبريل، وبدءًا من السنة المالية 2023 ، سيتم إنشاء نظام جديد لحساب مكافأة تقاسم الأرباح.وتقول مرسيدس، إن الإستراتيجية الجديدة ستتماشى مع النظام الحالي للإدارة.وتأتي هذه المكافآت في وقت وافقت فيه مرسيدس على إنفاق مبلغ ضخم قدره 47 مليار دولار بحلول نهاية العقد لتمويل تشكيلتها الكهربائية.بينما تعتزم العلامة التجارية الألمانية الفاخرة على تقديم المركبات الكهربائية فقط، حيثما تسمح ظروف السوق في عام 2030.إذ تقوم بتصميم العديد من المنصات الجديدة ، مثل MMA للسيارات المدمجة ، و MB.EA للمركبات المتوسطة والكبيرة ، و AMG.EA للأداء النماذج .بالإضافة إلى ذلك ، ستدعم شركة VAN.EA شاحنات الميني فان والمركبات التجارية.وبالتعاون مع شركائها ، ستبني مرسيدس ما لا يقل عن 8 مصانع للبطاريات لدعم مجموعتها الكهربائية باستمرار.وتعتزم خفض ميزانية تطوير محركات الاحتراق بنسبة 80 % حتى عام 2026 ، ما سيكون له تداعيات مباشرة على القوى العاملة لخفض التكاليف.وللسبب نفسه ، سيتم تبسيط تشكيلة السيارات المدمجة ، حيث يُعتقد أن طراز A-Class Hatchback و Sedan سيذهبان بعيدًا ، جنبًا إلى جنب مع ميني فان B-Class.وستشكل مشاريع مرسيدس الهجينة والسيارات الكهربائية نصف إجمالي مبيعاتها السنوية بحلول عام 2025 ، أي قبل 5 سنوات مما كان متوقعًا في البداية.