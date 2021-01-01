«لانسيا» تكشف النقاب عن «يبسيلون» المحدثة



يبسيلون يبسيلون

تعمل لانسيا على تنشيط علامتها التجارية، وتتمثل الخطوة الأخيرة في هذه العملية في تحديث يبسيلون هاتشباك بتقنية محسنة.



وبحسب motor1، يتوفر لانسيا يبسيلون باللون الأخضر الجديد «Dew Green»، ويتميز الطراز الفضي بلمسات سوداء على الشبك الأمامي والمصد السفلي والجناح.



في الداخل، تأتي السيارة باللون الأزرق على لوحة القيادة وألواح الأبواب، وتوجد لمسات خضراء متعددة الألوان على ذراع نقل السرعات وعجلة القيادة وإطارات تهوية الهواء.

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كما يستخدم تنجيد المقاعد خيوط Seaqual، والتي تأتي من البلاستيك المعاد تدويره من البحر الأبيض المتوسط.بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه مقاس 7.0 بوصات دعمًا لشبكة Apple CarPlay اللاسلكية وAndroid Auto.وتتوفر لانسيا يبسيلون بمحرك هجين خفيف سعة 1.0 لتر ثلاثي الأسطوانات ينتج 68 حصانًا، وهناك أيضًا محطة توليد تعمل بغاز البترول المسال (LPG).فيما تحظى لانسيا يبسيلون بشعبية كبيرة في وطنها، إذ إنها ثاني أفضل سيارة مبيعًا في إيطاليا في عام 2022، واستحوذ الطراز أيضًا على 15.3 % من حصة السوق.في أواخر عام 2022، أطلقت لانسيا مفهوم Pu + Ra Zero لمعاينة اتجاه التصميم المستقبلي للعلامة التجارية.وكان الهدف هو استحضار النماذج الكلاسيكية بطريقة حديثة، بما في ذلك الأشكال الناعمة من Aurelia وFlaminia والعناصر الزاويّة من ستراتوس ودلتا.بينما تريد الشركة أيضًا وجودًا أكبر خارج إيطاليا، كجزء من الخطة الكبيرة، لذلك عينت مديرًا جديدًا للعلامة التجارية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا.