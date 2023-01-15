قطاع الأعمال العام: عاصم رجب رئيسا غير تنفيذى ومحمد مهران عضوا منتدبا للقابضة للتأمين

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صورة الخبر: المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

أصدر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، قرارا بتعيين عاصم محمد فهمي رجب رئيسا غير تنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، وتعيين محمد مهران طايع عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة.

كان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قبل استقالة باسل محمد بهاء الحينى ،العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

قدم المهندس "عصمت" الشكر لباسل محمد بهاء الحيني على فترة رئاسته للشركة، متمنيا التوفيق لعاصم فهمي رئيس مجلس الإدارة الجديد، ومحمد مهران العضو المنتدب التنفيذي الجديد للشركة، ومطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات شركة مصر القابضة للتأمين.

المصدر: اليوم السابع

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