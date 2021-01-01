الذكاء التكنولوجي سيزيل 75 مليون وظيفة على مدار المستقبل كله

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صورة الخبر: الذكاء التكنولوجي
الذكاء التكنولوجي

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي يعد ذهب المستقبل بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من يعتقد أن نتيجة التطور فى التكنولوجيا لا يوجد أى عمل للإنسان فى المستقبل.

وأضاف "طارق"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن التطور التكنولوجي وفر العديد من الوظائف للإنسان، موضحا أن الذكاء التكنولوجي بالفعل سيزيل 75 مليون وظيفة على مدار المستقبل كله.

وأوضح أن هناك إحصائية أخرى تقول إن الذكاء التكنولوجي سيزيد من معدلات العمل بنسبة 130 مليون وظيفة على مدار المستقبل، وفى نفس الوقت لن توجد أعمال مثل: المحاماة والطب بدون جراحة.

المصدر: بوابه دار المعارف

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