تخطط الصين لإطلاق أكثر من 200 مركبة فضائية في عام 2023

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تخطط الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لإطلاق أكثر من 200 مركبة فضائية، مع أكثر من 60 مهمة فضائية في عام 2023.
وذكرت الشركة -في تقرير عن خططها في البلاد في عام 2023، أوردته وكالة الأنباء الصينية- أن مركبة الشحن (تيانتشو-6) ومهمتي الفضاء (شنتشو-16) و(شنتشو-17) سيتم إطلاقها خلال العام الجاري؛ لتحسين قدرة الصين على دخول الفضاء واستخدامه واستكشافه.
وأشار التقرير إلى أن نظام (بيدو-3) للملاحة عبر الأقمار الصناعية سيشهد إطلاق ثلاثة أقمار صناعية احتياطية، كما سيتم تسريع بناء جيل جديد من نظام الأقمار الصناعية التجارية للاستشعار عن بعد هذا العام.
كما تعهدت الشركة المذكورة بنشر معلومات عن القدرات الفائضة لحمولة الصواريخ، وتوفير فرص الإطلاق للمستخدمين التجاريين.
وفي عام 2023.. ستدفع الشركة قدمًا المرحلة الرابعة من استكشاف القمر واستكشاف الكواكب بشكل شامل، وتطوير المسبار القمري (تشانج آه-7)، ومسبار المريخ (تيانون-2)، بالإضافة إلى القمر الصناعي الثابت المدار للكشف بالموجات الدقيقة.
وأفاد التقرير بأن الصاروخ الحامل (لونج مارش-6 سي) سيُجري أول رحلة له في عام 2023، بينما من المتوقع أن تتخطى عمليات إطلاق الصواريخ الحاملة من طراز (لونج مارش) 500 عملية إطلاق إجمالياً.

المصدر: بوابة دار المعارف

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