يحذر طبيب من قرب وصول "كراكن" الي الدول العربية

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حذر الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة و أمراض النوم وخبير العدوى النفسية، من قرب وصول متحور (كراكن) إلى الدول العربية من بينها الأردن ودول الجوار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أن توقعه هذا بسبب الانتقال والسفر وفتح خطوط الطيران والمعابر، فإن من السهل وصوله إلى أي بقعة في العالم.



واوضح الدكتور محمد حسن الطراونة ان مشكلة هذا المتحور تتمثل في سرعة الانتشار والعدوى وهو ما يمثل خطراً كبيرا خاصة انه يعتبر متحور فرعي من المتحور الاصلي "كورونا" وحتى الان لا نستطيع تحديد مدى شدته.

وحول اعراض المتحور الجديد "كراكن" اكد الدكتور محمد حسن الطراونة ان الاعراض تتشابه الي حد كبير مع فيروس كورونا ومتحوراوميكرون مثل ارتفاع في درجات الحرارة والام في الجسم بالكامل وضيق التنفس و السعال والام في منطقة الصدر.

ونصح الدكتور محمد حسن الطراونة بأخذ الحيطة والحذر لدى المواطنين خاصة لدى كبار السن بضرورة الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة في الاماكن المزدحمة، ويجب الابتعاد عن العادات التي نقوم بها مثل المصافحة والتقبيل اثناء السلام، وايضا منع انتشار العدوى داخل الاسر فإذا ظهر في الاسرة حالات مصابة في المجاري التنفسية العليا يجب ان يعزل نفسه عن باقي الاسرة، ويجب غسل الايدي بشكل مستمر وتهوية المنازل بشكل جيد ومستمر حتى لا تنتقل العدوى ويجب ان يكون ذلك ضمن برنامج يومي نقوم به دائما.