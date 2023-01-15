ارتفاع في اسعار النفط خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس

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اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس، مواصلة مسيرة صعود في الآونة الأخيرة تكتسب قوتها الدافعة من ارتفاع الطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 86.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 مساءا بتوقيت القاهرة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 81.48 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت تلك أعلى مستويات إغلاق لكلا العقدين منذ أول ديسمبر.

وارتفع الطلب الصيني على النفط بنحو مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 15.41 مليون برميل يوميا في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ، وفقا لأحدث أرقام التصدير التي نشرتها مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

المصدر: بوابة دار المعارف

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