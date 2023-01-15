سعر الدولار يوم الجمعة 20_1_202



سعر الدولار سعر الدولار

ما زال الدولار يحلق في السماء أمام الجنيه المصري، خلال فترة التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار يوم الجمعة 20_1_2023، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.



بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار يوم الخميس 19_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي، عند مستوى 29.57 جنيه للشراء، و29.69 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الأربعاء 18_1_2023جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، و 29.60 للبيع.وجاء بسعر الدولار في بنك مصر، عند مستوى 29.47 جنيه للشراء، و 29.57 للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 29.57 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الثلاثاء 17_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 29.56 جنيه للشراء، و29.66 للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 29.52 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى، 29.52 جنيه للشراء، 29.57 للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 29.57 جنيه للشراء، 29.67 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الاثنين 16_1_2023جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 29.53 جنيه للشراء، و29.62 للبيع.وجاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى، 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 29.51 جنيه للشراء، 29.61 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الأحد 15_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 29.52 جنيه للشراء، و29.61 للبيع.وجاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى، 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.