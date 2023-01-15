

سعر الذهب سعر الذهب

حالة من الارتفاع يشهدها سعر الذهب، عقب استقرار تمسك بها سعر الذهب خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الذهب يوم الجمعة 20_1_2023، لـ عيار 18 عند مستوى 1521.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1775.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2028.

قد يعجبك أيضا...

بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14200.سعر الذهب يوم الخميس 19_1_2023جاء سعر جرام سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1516.وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1770.وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2022.بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14160.سعر الذهب يوم الأربعاء 18_1_2023سجل سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1534.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1790.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2046.بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14320.سعر الذهب يوم الثلاثاء 17_1_2023جاء سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1525.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1780.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2034بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14280.سعر الذهب يوم الاثنين 16_1_2023سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1566.وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1830.وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2090.بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14640.سعر الذهب يوم الأحد 15_1_2023جاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.سعر الذهب يوم السبت 14_1_2023سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.سعر الذهب يوم الجمعة 13_1_2023سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.