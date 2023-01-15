سعر الذهب يوم الجمعة 20_1_2023

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الذهب يوم الجمعة 20_1_2023

صورة الخبر: سعر الذهب
سعر الذهب

حالة من الارتفاع يشهدها سعر الذهب، عقب استقرار تمسك بها سعر الذهب خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الذهب يوم الجمعة 20_1_2023، لـ عيار 18 عند مستوى 1521.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1775.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2028.

بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14200.

سعر الذهب يوم الخميس 19_1_2023

جاء سعر جرام سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1516.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1770.
وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2022.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14160.

سعر الذهب يوم الأربعاء 18_1_2023

سجل سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1534.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1790.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2046.

بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14320.

سعر الذهب يوم الثلاثاء 17_1_2023

جاء سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1525.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1780.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2034

بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14280.

سعر الذهب يوم الاثنين 16_1_2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1566.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1830.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2090.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14640.

سعر الذهب يوم الأحد 15_1_2023

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.

سعر الذهب يوم السبت 14_1_2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.

بينما جاء سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.

سعر الذهب يوم الجمعة 13_1_2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1585.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1850.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2114.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب عند سعر 14800.

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الذهب يوم الجمعة 20_1_2023

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96110

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager