فواكة تساعد على سيولة الدم



فواكة فواكة

تتميز الفواكة الحمضية باحتوائها علي فيتامين سي وهو عنصر غذائيا أساسيا للحفاظ على صحة جيدة للجسم كما يحتوى أيضا على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهابات وتحسن سيولة الدم وتدعم الدورة الدموية



فالنظام الغذائي المتوازن يساعد في الحفاظ على الصحة؛ فإمداد جسمكِ بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لا يمنع المرض فحسب، بل يحافظ أيضاً على أداء جسمكِ وأعضائه.

ويلعب الدم الدور الرئيسي في نقل كل تلك العناصر الغذائية والأكسجين إلى أعضاء وخلايا جسمكِ؛ لذا يؤدي انخفاض سيولة الدم في ظهور أعراض صحية عديدة، مثل الألم، وتشنجات العضلات، والتنميل، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وبرودة في اليدين أو القدمين، وغيرها من الأعراض.

لذلك؛ حافظي على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات لما له من فوائد صحية، بما في ذلك تحسين تدفق و سيولة الدم والدورة الدموية



الفواكه الحمضية

تتميز الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون باحتوائها على فيتامين سي «C» بوصفه عنصراً غذائياً أساسياً للحفاظ على صحة جيدة

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الموزالموز غني بالبوتاسيوم؛ لذلك فهو يساعد في تحسين تدفق الدم عن طريق خفض ضغط الدم. وفي حين أن تناول الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ فالبوتاسيوم يساعد الكُلَى على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتمكين تدفق الدم.الأفوكادوالأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة بالإضافة إلى الكارنيتين والبوتاسيوم، ويمكن للأفوكادو الغني بالبوتاسيوم أن يخفِّض مستويات الكوليسترول الضار «LDL»، كما تحسِّن تدفق الدم وضبط ضغط الدم؛ لاحتوائها على نسبة منخفضة من الصوديوم.التوتيشتهر التوت بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، وهو مفيد بشكل خاص لصحة القلب، ويمنع تصلب الشرايين، كما يساعد جسمك على إطلاق أكسيد النيتريك لخفض ضغط الدم.الرمانتمتلئ بذور الرمان بالعناصر الغذائية، وهو غني ب مضادات الأكسدة وخاصة البوليفينول الصحي للقلب والأنثوسيانين، وهي مركَّبات أكدت الدراسات أنها تساعد في منع تصلب الشرايين. وشرب عصير الرمان يومياً يحسِّن تدفق الدم إلى القلب لدى مرضى القلب.البطيخيُعتبر البطيخ فاكهة الصيف المثالية؛ فهو وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف حيث تشير بعض الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يساعد في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، الذي ينتج عنه أمراض القلب والأوعية الدموية.العنبيحتوي العنب على مادة البوليفينول المضادَّة للأكسدة، إضافة إلى قدرته على منع الصفائح الدموية من الالتصاق معاً وجعل الدم لزجاً، فيحمي بالتالي من جلطات الدم.أطعمة إضافية تساعد على سيولة الدمثبت أن العديد من الأطعمة يساعد في تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب، بما في ذلك الثوم والبصل والبنجر والفلفل الحار والخضروات الورقية والمكسرات.ويساعد الحرص على تجنُّب الأغذية الغنية بالدهون والأطعمة المصنَّعة والتدخين والحفاظ على الوزن وشرب الماء؛ في تحسين أداء الدورة الدموية.تحذيرات وتفاعلات دوائية محتملةمن الضروري التحقق دائماً مع طبيبكِ أولاً ما إذا كان أي نوع من الأدوية الذي تتناولينه قد يتفاعل مع الأطعمة في نظامكِ الغذائي؛ فمن المحتمل أن تتفاعل أطعمة ومكملات معينة قد تتناولينها مع أدوية أخرى، في ما يلي نماذج:- الموزلا ينبغي أن تؤخذ مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل لوتنسين وكابوتين وفازوتك مع الموز لتجنُّب ارتفاع مستويات البوتاسيوم بشكل كبير.- عصير الجريب فروتقد يتداخل عصير الجريب فروت مع بعض الأدوية، بما في ذلك، أدوية الستاتين المستخدمة لخفض الكولسترول التي تعالج ارتفاع ضغط الدم والتهاب القولون التقرحي والمضادَّة للقلق، وكذلك مضادات الهيستامين.- عصير الرمانإذا كنتِ تتناولين أدوية ضغط الدم؛ فقد يتسبب عصير الرمان في انخفاض ضغط الدم بشكل كبير