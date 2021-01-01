تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا من حقوق عين شمس



حقوق عين شمس حقوق عين شمس



أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامة لطلاب الدبلومات لدور اكتوبر المتقدمين للعام الجامعي 2022_2023.



قررت كلية الحقوق جامعة عين شمس مد فترة باب تقديم الابحاث العلمية بجميع الدبلومات لدور أكتوبر فقط حتى يوم الأحد 22 يناير .





وكان قد عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.

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وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، ومنها الموافقة على إنشاء برنامج خاص لرعاية الطلاب المتفوقين وتأهيلهم لأسواق العمل، وتحديد آليات تنفيذ جوائز الكلية لأفضل رسالة دكتوراه، والطالب الأول على دبلومات الدراسات العليا ، والطلاب الأوائل على الشعب الثلاث، والبدء فى إحراءات تكليف معيدين جدد بالكلية وفقا للخطة الخمسية (2021-2025)،كما ناقش المجلس باستفاضة تقارير لجنة أخلاقيات البحث العلمى، وأكد على أهمية دور اللجنة فى كفالة احترام الرسائل العلمية لحقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على السمعة العلمية المتميزة للكلية، ووافق من ثم على إلغاء تسجيل بعض الرسائل التى كشفت تقارير اللجنة عن كونها لم تحترم متطلبات الأمانة العلمية.