إعلامي : هذا اللاعب يقترب من الأنتقال للزمالك

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دخل ناصر منسي لاعب البنك الأهلي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك "ناصر منسي يقترب من الزمالك باقي موافقة اللواء أشرف نصار رئيس البنك الاهلي".



ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم السبت المقبل 21 يناير، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.