الأرصاد تحذر .. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر



الحرارة تسجل صفر الحرارة تسجل صفر



تسجل درجة الحرارة صفر درجة مئوية في مصر ، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ تكون هذه أول مرة منذ بدء الشتاء في 21 ديسمبر الماضي، وسجلت الصغرى 0 درجة مئوية مع تساقط الثلوج ليلا على مرتفعات سانت كاترين في سيناء.



الصقيع

وعن حالة طقس اليوم ، فكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



صقيع

وضمن نشرة الأرصاد اليوم، يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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الأرصاد تحذروعن الظواهر الجوية اليوم الجمعة بحسب الأرصاد الجوية ، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.الشبورةوحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة والتي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية، مناشدة السائقين توخي الحذر.ارتفاع الموجوكشفت هيئة الأرصاد عن حالة البحر المتوسط في نشرتها اليومية والتي تنكون اليوم، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر كما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.ارتفاع الموجدرجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرىالقاهرة 22 11العاصمة الإدارية 20 106 أكتوبر 20 9بنهـا 22 11دمنهور 21 10وادي النطرون 21 9كفر الشيخ 22 10المنصورة 21 10الزقازيق 21 10شبين الكوم 22 10طنطا 22 9دمياط 21 11بورسعيد 21 14الإسماعيلية 22 11السويس 21 10العريش 19 9رفح 19 9رأس سدر 21 11نخل 19 1كاترين 14 0الطور 21 9طابا 22 10شرم الشيخ 23 14الإسكندرية 21 10العلمين الجديدة 20 10مطروح 19 11السلوم 19 12سيوة 19 6رأس غارب 23 12الغردقة 24 12سفاجا 24 13مرسى علم 25 14شلاتين 26 14حلايب 23 15أبو رماد 24 14رأس حدربة 23 13الفيوم 21 9بني سويف 22 9المنيا 21 7أسيوط 22 6سوهاج 23 6قنا 25 7الأقصر 25 7أسوان 26 9الوادي الجديد 25 5أبوسمبل 27 10