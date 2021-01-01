الأرصاد تحذر .. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر

الحرارة تسجل صفر
تسجل درجة الحرارة صفر درجة مئوية في مصر ، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ تكون هذه أول مرة منذ بدء الشتاء في 21 ديسمبر الماضي، وسجلت الصغرى 0 درجة مئوية مع تساقط الثلوج ليلا على مرتفعات سانت كاترين في سيناء.
الصقيع
وعن حالة طقس اليوم ، فكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
صقيع
وضمن نشرة الأرصاد اليوم، يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
الأرصاد تحذر
وعن الظواهر الجوية اليوم الجمعة بحسب الأرصاد الجوية ، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.
الشبورة
وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة والتي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية، مناشدة السائقين توخي الحذر.
ارتفاع الموج
وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة البحر المتوسط في نشرتها اليومية والتي تنكون اليوم، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر كما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع الموج
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 9
بنهـا 22 11
دمنهور 21 10
وادي النطرون 21 9
كفر الشيخ 22 10
المنصورة 21 10
الزقازيق 21 10
شبين الكوم 22 10
طنطا 22 9
دمياط 21 11
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 10
العريش 19 9
رفح 19 9
رأس سدر 21 11
نخل 19 1
كاترين 14 0
الطور 21 9
طابا 22 10
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 21 10
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 19 11
السلوم 19 12
سيوة 19 6
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 14
حلايب 23 15
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 23 13
الفيوم 21 9
بني سويف 22 9
المنيا 21 7
أسيوط 22 6
سوهاج 23 6
قنا 25 7
الأقصر 25 7
أسوان 26 9
الوادي الجديد 25 5
أبوسمبل 27 10
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