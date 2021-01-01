لعلاج خشونة الركبة نهائيا .. نوع دواء منتشر بالأسواق



خشونة الركبة خشونة الركبة

أوضح الدكتور أشرف إسماعيل نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم بكلية الطب جامعة الأزهر، إن تقنية ريجينيرا التي تعالج خشونة الركبة ظهرت فى العالم عام 2012 لعلاج مشاكل الشعر، ولكن فى 2015 تحولت التقنية إلى عالم العظام والمفاصل لعلاج خشونة الركبة والتهابات المفاصل وتلك التقنية تعتمد بشكل أساسي على تقنية الخلايا المجهرية .



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، يؤخذ 3 خزعات من الغضروف الأساسي خلف الأذن ، مشاكل المفاصل تتركز بالأساس على المادة الغضروفية أو عدم وجودك المادة الزيتية فيتآكل الغضروف ويفقد وظيفة خلية الكوندروسايد الأساسية ، فاكتشفوا أنه عندما تاخذ الخزعات من خلف الأذن فى الخلايا الأساسية الكوندروسايد يتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة جدا لا تُرى إلا بالمجهر ويضاف إليها مادة أخرى ويعاد حقنها إلى المفصل سواء كان الركبة أو الفخذ او الكتف أى المكان الذى تتواجد به المشكلة وبالتالي تعالج الريجينيرا علاج خشونة الركبة وتعالج الريجينيرا ألم المفاصل.





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وأكد الدكتور أشرف إسماعيل أن مصر لديها الآن من الإمكانيات المذهلة لعلاج خشونة الركبة وخشونة المفاصل بشكل نهائي من خلال تقنية جديدة تعرف باسم الريجينيرا عظام أو ريجينيرا علاج المفاصل.وتابع أن تقنية ريجينيرا العظام تقوم على فكرة حقن المفصل بالمكونات الغضروفية أو الخلايا الغضروفية والتي يتم حقنها من خلال جهاز ريجينيرا العظام، قائلا: أن المكونات الغضروفية التي يتم حقنها بالريجينيرا دائمة الثبات فى المفصل وهذه الطريقة تعتبر أحدث طريقة عالمية لحقن وعلاج الخشونة بشكل نهائي.وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، أن خشونة الركبة والمفاصل من الصعوبات التي تواجه كبار السن وخصوصا الرجال وتجعلهم لا يستطيعون ممارسة الحياة بشكل طبيعي لدرجة القيام والجلوس وهي تحدث نتيجة تأكل غضاريف الركبة نتيجة حدوث التهابات في الغشاء السينوفي الذي يفرز السوائل التي تلين المفاصل مما يؤدي إلي شعور المصاب بالألام شديدة في الركبة لذلك يجب معالجتها فورا قبل تدهور الحالة لذلك إتجهت مصر إلي تقنية الريجينيرا لعلاج خشونة الركبة نظرا لسهولتها عن باقي التقنيات وتوافر أطباء متخصيين .وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، علاج خشونة الركبة بالريجينيرا تقوم فكرتها علي فكرة تجديد الأنسجة فيتم العلاج عن طريق سحب خلايا جذعية من مناطق الغضاريف ووضعها في جهاز الريجينيرا وحقن مفصل الركبة بتلك الخلايا الجذعية ويتم تطبيق تلك التقنية في مصر بأحدث الأجهزة.