لمرضى السكر .. ماذا عن فوائد العنب الأسود ؟



العنب الأسود العنب الأسود



يحتاج مرضى السكر دائمًا إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بتناول الفاكهة يُعتقد أن الفاكهة تحتوي على سكريات طبيعية يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مرضى السكر بحاجة إلى اختيار الأطعمة الآمنة لمستويات السكر في الدم.





العنب الأسود من رفقاء مرضى السكري



وفقا لما نشره موقع هيلثي العنب فاكهة غنية بالبوليفينول ، والتي تساعد في الهضم الجيد وتعزز صحة الدماغ. بصرف النظر عن هذا ، فهو مفيد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب وحتى السرطان.

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يمكن أن يقلل العنب الأسود من متلازمة التمثيل الغذائيوفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، فإن الاستهلاك المنتظم للعنب الأسود يمكن أن يقلل من متلازمة التمثيل الغذائي. نظرًا لخصائص العنب القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فهي آمنة لمرضى السكري ، ولكن من المهم تناولها باعتدال.GI من العنب الأسود منخفضالعنب الأسود ليس فقط لذيذًا ، ولكنه مفيد أيضًا لمرضى السكري لأن لديهم مستوى منخفض من GI (مؤشر نسبة السكر في الدم) بين 43 إلى 53. إن استهلاك العنب بأي شكل (على شكل فاكهة كاملة أو عصير أو مستخلص) يحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.كنز دفين من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابالعنب الأسود مليء بالريسفيراترول ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات التي قد تلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. كما أنه يساعد في زيادة العمر الافتراضي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.مستوى منخفض من السعرات الحراريةوفقًا للتقارير ، فإن العنب الأسود منخفض في السعرات الحرارية لأنه يحتوي على أكثر من 82 في المائة من الماء. يمكن أن يمتلئ الجسم بكل هذا الماء ويكون رطبًا. العنب هو أحد هذه الفاكهة ، والذي بالإضافة إلى توفير تحكم أفضل في الأنسولين ، يزيد أيضًا من حساسية الأنسولين.يقلل من الرغبة في تناول الحلوياتإذا كنت من محبي الحلويات ، فإن العنب الأسود طريقة رائعة لإشباع تلك الرغبة الشديدة. بدلًا من تناول الحلويات مثل الحلوى المصاصة والسكريات ومنتجات السكر الأخرى ، يمكن أن يكون تناول العنب الأسود خيارًا صحيًا.كم يجب أكل العنبوفقًا للخبراء ، فإن حجم الحصة لأي طعام صديق للسكري يعتمد على محتواه من الكربوهيدرات. تحتوي الحصة الواحدة من الفاكهة على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات. يجب تناول 17 حبة عنب أسود يوميًا للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.