سريع المفعول .. رجيم الأعشاب لنسف الكرش



رجيم الأعشاب لنسف الكرش رجيم الأعشاب لنسف الكرش



إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع المفعول لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة يمكنك إتباع الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاي الهندي



الأسبوع الأول

الإفطار

كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة + 1 توست سن





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فول بالليمون + نصف رغيف بلدىبين الإفطار والغداءكوب جنزبيل بالليمونالغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم3 ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة +طبق سلاطة خضراءأو تونة + رغيف بلدىبين الغداء والعشاءثمرة فاكهةالعشاء:كوب زبادىقطعة جبن قريش +1 توست سنبين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتانالأسبوع الثانيالصباح الباكر (7:30 صباحا)1 كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة و 1 ملعقة صغيرة عسلالإفطار (8: 30-9: 00 ص) خيارات:2 بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلديأوقطعة جبن قريش + نصف رغيف بلدي + بيضة مسلوقةأو1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفةالغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوقأو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراءبعد الغداء بساعتين (3:30 - 4:00 مساءً)ثمرة فاكهةأو مشروب مزيج القهوة وبذور الكتانالعشاء (7:00 مساءً) خيارات:وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم معنصف ملعقة صغيرة كركم