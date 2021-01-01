سريع المفعول .. رجيم الأعشاب لنسف الكرش

رجيم الأعشاب لنسف الكرش
إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع المفعول لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة يمكنك إتباع الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاي الهندي
الأسبوع الأول
الإفطار
كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
فول بالليمون + نصف رغيف بلدى
بين الإفطار والغداء
كوب جنزبيل بالليمون
الغداء اختارى من الآتى:
طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم
3 ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة +طبق سلاطة خضراء
أو تونة + رغيف بلدى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
كوب زبادى
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان
الأسبوع الثاني
الصباح الباكر (7:30 صباحا)
1 كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة و 1 ملعقة صغيرة عسل
الإفطار (8: 30-9: 00 ص) خيارات:
2 بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلدي
أو
قطعة جبن قريش + نصف رغيف بلدي + بيضة مسلوقة
أو
1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:
خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوق
أو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
بعد الغداء بساعتين (3:30 - 4:00 مساءً)
ثمرة فاكهة
أو مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء (7:00 مساءً) خيارات:
وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع
نصف ملعقة صغيرة كركم
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