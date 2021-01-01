لمواجهة أرتفاع الأسعار .. طريقة عمل البانيه الكداب



البانيه الكداب البانيه الكداب



يعد البانيه من الأكلات التي يعشقها الكثير والكبار والصغار ولكن بعد غلاء سعر البانيه يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل البانيه الكداب بطرق مختلفة اولها من الباذنجان ع إد الإيد والطعم لايقاوم

طريقة التحضير

1/ قطعي الباذنجان إلى شرائح ورشي الملح على القطع ثمّ اعصريها جيداً.

2/ غمّسي قطع الباذنجان بالبيض ومن ثمّ بالدقيق.

في قدر، حمّي الزيت جيداً واقلي قطع الباذنجان.طلعيى

القطع من الزيت ثمّ ضعيها على مناديل ورقيّة.

ضعيها في طبق للتقديم واعصري عليها الليمون .







2_ طريقة عمل البانيه الكداب بالبطاطس

المقادير

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كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسةكوب ترمس منقوع ومسلوق ويفرمبهارات فراخ ومرقة دجاج رشة كركومملح بيض وبقسماطيحضر طبق ويوضع فيها البطاطس والترمس والبهارات ويقلب جيدا ويترك قليل في الثلاجة ثمتقرص العجينة علي هيئه بانية الجاهز ثم يوضع في البقسماط ثم البيض المتبل ثم في البقسماط ويضغط عليها جيدا ثم توضع في الفريزر لحين الاستخدام تقلي في زيت غزير