لمواجهة أرتفاع الأسعار .. طريقة عمل البانيه الكداب

يعد البانيه من الأكلات التي يعشقها الكثير والكبار والصغار ولكن بعد غلاء سعر البانيه يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل البانيه الكداب بطرق مختلفة اولها من الباذنجان ع إد الإيد والطعم لايقاوم
طريقة التحضير
1/ قطعي الباذنجان إلى شرائح ورشي الملح على القطع ثمّ اعصريها جيداً.
2/ غمّسي قطع الباذنجان بالبيض ومن ثمّ بالدقيق.
في قدر، حمّي الزيت جيداً واقلي قطع الباذنجان.طلعيى
القطع من الزيت ثمّ ضعيها على مناديل ورقيّة.
ضعيها في طبق للتقديم واعصري عليها الليمون .
2_ طريقة عمل البانيه الكداب بالبطاطس
المقادير
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