مذاق ألذ .. تعرفي على أسرار كفتة الحاتي

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صورة الخبر: كفتة الحاتي
كفتة الحاتي

بطريقة سهلة وسريعة مثل المحلات وبمذاق ألذ يمكنك تحضير يمكنك تحضير كفتة الحاتي لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.


مقادير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي

‏‎رشة جوزة الطيب
‏‎ملح
‏‎فلفل أسود
‏‎2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
‏‎زيت نباتي

كيلو لحمة مفرومة
‏‎2 بصلة
‏‎2 طماطم معصورة
‏‎ملعقة صغيرة بهارات لحمة
‏‎ملعقة صغيرة قرفة
‏‎ملعقة صغيرة كبابة صيني

‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي

‏‎-في الكبة يمكنك البدء بفرم اللحم مع البصل مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم مع التوابل الأخرى وتفرم جيدا .
‏‎-يتم خلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة و القليل من الزيت وتشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن بعصير الطماطم والبصل لتعزيز النكهة والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة.

-عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعة حتى تتشمع وتتماسك.
‏‎-تقدم أسياخ الكفتة ساخنة .

المصدر: elbalad

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