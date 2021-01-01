مذاق ألذ .. تعرفي على أسرار كفتة الحاتي



كفتة الحاتي كفتة الحاتي

بطريقة سهلة وسريعة مثل المحلات وبمذاق ألذ يمكنك تحضير يمكنك تحضير كفتة الحاتي لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.





مقادير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي



‏‎رشة جوزة الطيب

‏‎ملح

‏‎فلفل أسود

‏‎2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

‏‎زيت نباتي

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كيلو لحمة مفرومة‏‎2 بصلة‏‎2 طماطم معصورة‏‎ملعقة صغيرة بهارات لحمة‏‎ملعقة صغيرة قرفة‏‎ملعقة صغيرة كبابة صيني‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي‏‎-في الكبة يمكنك البدء بفرم اللحم مع البصل مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم مع التوابل الأخرى وتفرم جيدا .‏‎-يتم خلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة و القليل من الزيت وتشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن بعصير الطماطم والبصل لتعزيز النكهة والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة.-عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعة حتى تتشمع وتتماسك.‏‎-تقدم أسياخ الكفتة ساخنة .