وزير الخارجية السعودي : هذا شرطنا بشأن التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في دافوس بسويسرا: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير..ومع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة".
وأضاف: "هذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".
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