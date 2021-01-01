تقرير .. كيف يفكر كولر في التعامل مع الغيابات المتوقعة بالقمة؟

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كولر

يواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة قبل مباراة القمة بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر قبل خوض مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابع عشرة من عمر الدوري المصري.

ويواجه 5 لاعبين شبح الغياب عن القمة وهم عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وبرونو سافيو ، فيما بات الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو جاهزين طبيا بعد مشاركتهما في المران الجماعي بشكل طبيعي ولكن تبقى مشاركتهما في القمة مرهونة بقرار مارسيل كولر المدير الفني.

ويعاني كولر من أزمة في خط الدفاع والوسط، حيث ينوي الاعتماد على رامي ربيعة في قلب الدفاع وبجواره اللعب بمحمد هاني كقلب دفاع مع الاعتماد على خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن حال تأكد غياب محمد عبد المنعم عن موقعة القمة، أو الاعتماد على محمد مغربي للعب بجوار ربيعة وإن كان هذا خيار ضعيف.

وفي مركز الوسط يفكر كولر في لاعتماد على مروان عطية أو محمد فخري للعب بجوار اليو ديانج في وسط ملعب الأهلي حال تأكد غياب عمرو السولية وحمدي فتحي عن لقاء القمة.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي موقف كل اللاعبين المصابين على أن يحسم مصير كل اللاعبين في مران الفريق الأحمر الختامي غدا الجمعة قبل دخول معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة القمة.

المصدر: youm7

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