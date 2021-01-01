في20 دقيقة .. طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس

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طاجن السجق بالبطاطس

طاجن السجق بالبطاطس من الأكلات التي يمكن تناولها على سفرتك في الغداء، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة بداخل مطبخك وبتكلفة أقل من المطاعم، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، وأيضًا يمكن أن يقدم مع أكلات أخري تتنوع ما بين أطباق الأرز وأحياناً المشويات المفضلة علة حسب الرغبة أو يمكن أن يقدم بمفرده مع طبق الأرز الأبيض والسلطة

طريقة عمل طاجن البطاطس بالسجق: المكونات

4 حبات بطاطس مقطعه مكعبات

250 جرام من السجق

ملعقة كبيره سمن

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

بصله متوسطة مفرومه

شرائح فلفل
كوب عصير طماطم

2كوب مرقه لحم

ملح وتوابل

طريقه التحضير طاجن البطاطس بالسجق:
حضري وعاء ثم ضيفي فيه السمن مع البصل

ثم قلبي لمدة دقيقة ثم ضيفي الثوم وشرائح الفلفل والسجق

ثم قلبي لمدة 3 دقائق

ثم ضيفي الملح والتوابل وعصير الطماطم والمرقة ،والبطاطس

ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة

ثم قومي بتحضير طاجن أو بيركس

وضيفي فيه البطاطس بالسجق

ثم إدخاليها فرن ساخن على درجه حرارة200 لمدة 15 دقيقة، ويقدم مع الأرز الأبيض، اطباق السلطة الخضراء وغيرها على حسب الرغبة ، أيضًا يمكن أن يقدم معه العصائر التي تحتوي على أحمض مثل البرتقال والليمون.

المصدر: youm7

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