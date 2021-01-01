في20 دقيقة .. طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس

طاجن السجق بالبطاطس من الأكلات التي يمكن تناولها على سفرتك في الغداء، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة بداخل مطبخك وبتكلفة أقل من المطاعم، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، وأيضًا يمكن أن يقدم مع أكلات أخري تتنوع ما بين أطباق الأرز وأحياناً المشويات المفضلة علة حسب الرغبة أو يمكن أن يقدم بمفرده مع طبق الأرز الأبيض والسلطة
طريقة عمل طاجن البطاطس بالسجق: المكونات
4 حبات بطاطس مقطعه مكعبات
250 جرام من السجق
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