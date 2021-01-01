في20 دقيقة .. طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس



طاجن السجق بالبطاطس طاجن السجق بالبطاطس

طاجن السجق بالبطاطس من الأكلات التي يمكن تناولها على سفرتك في الغداء، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة بداخل مطبخك وبتكلفة أقل من المطاعم، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن السجق بالبطاطس على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، وأيضًا يمكن أن يقدم مع أكلات أخري تتنوع ما بين أطباق الأرز وأحياناً المشويات المفضلة علة حسب الرغبة أو يمكن أن يقدم بمفرده مع طبق الأرز الأبيض والسلطة



طريقة عمل طاجن البطاطس بالسجق: المكونات



4 حبات بطاطس مقطعه مكعبات



250 جرام من السجق

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ملعقة كبيره سمنملعقة كبيرة ثوم مفرومبصله متوسطة مفرومهشرائح فلفلكوب عصير طماطم2كوب مرقه لحمملح وتوابلطريقه التحضير طاجن البطاطس بالسجق:حضري وعاء ثم ضيفي فيه السمن مع البصلثم قلبي لمدة دقيقة ثم ضيفي الثوم وشرائح الفلفل والسجقثم قلبي لمدة 3 دقائقثم ضيفي الملح والتوابل وعصير الطماطم والمرقة ،والبطاطسثم اتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقةثم قومي بتحضير طاجن أو بيركسوضيفي فيه البطاطس بالسجقثم إدخاليها فرن ساخن على درجه حرارة200 لمدة 15 دقيقة، ويقدم مع الأرز الأبيض، اطباق السلطة الخضراء وغيرها على حسب الرغبة ، أيضًا يمكن أن يقدم معه العصائر التي تحتوي على أحمض مثل البرتقال والليمون.