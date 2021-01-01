لمحاربة تساقط الشعر وجعله كثيفا .. زيوت فعالة

أمر طبيعى لأى فتاة عند فقدانها لشعرها أن تشعر بالقلق والتوتر، لأنها تريد أن يكون شعرها كثيفا وصحيا، ويجب تغذية خصلات الشعر حتى ينمو بشكل طبيعى.ويوجد بعض الوسائل للعناية بالشعر من خلال الكريمات المختلفة الخاصة بالشعر وبعض الزيوت التي تكون جيدة ورائعة للشعر، مما يزيد من نمو الشعر ليصبح أكثر كثافة، ولمعرفة تلك الزيوت يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع"healthshots".
الزيوت الخاصة بزيادة كثافة الشعر والمساعدة على نموه:
يوجد زيوت عديدة جيدة لصحة الشعر، ولكن قبل اختيار أي منها يجب معرفة نوع الشعر ليتم معرفة الزيت الذى يجب استخدامه.
1 – زيت الجوجوبا للشعر:
زيت الجوجوبا يساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، مما يقلل ويساعد في التقليل من تساقط خصلات الشعر بشكل كبير، مع الزيادة في نمو الشعر وكثافته ومغذى لخصلات الشعر إلى حد كبير.
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