قطعة إكسسوار لا غنى عنها .. أحدث صيحات موضة النظارات الشمسية 2023



أحدث صيحات موضة النظارات الشمسية أحدث صيحات موضة النظارات الشمسية

النظارات الشمسية هي واحدة من أكثر الإكسسوارات استخداماً في أي فصل من فصول السنة، وذلك لأنها تحمي العين من أشعة الشمس الضارة في الصيف، ومن الأتربة في الخريف، وحبوب اللقاح في الربيع، ومن الهواء البارد والأمطار في الشتاء، فهي قطعة إكسسوار لا غنى عنها، وفي كل عام تظهر موضة جديدة لشكل النظارات، قد تناسب البعض وقد لا تناسب بعض أشكال الوجوه، ولكن جاءت 2023 بموضة مميزة، حيث ظهرت عدة أشكال مناسبة للجميع، ولذا تستعرض موضة النظارات الشمسية لعام 2023، وذلك وفقا لما نشرة موقع " fashna".

نظارات مستطيلة بإطار أبيض

تلك النظارة مميزة هذا العام لأنها تعمل على كسر الرتابة وتدفعك للتخلي عن نظارتك الشمسية التقليدية، حيث تتميز بأناقتها وملاءمتها للوجه المستدير أو يمكن أن يرتديها كل من يحتاج لأن يظهر وجهه بشكل أنحف.



النظارات كبيرة الحجم

تتميز تلك النظارات بعدساتها الضخمة سواء مستطيلة أو مربعة، وتغطي هذه النظارات معظم وجهك، وهي مناسبة للخروجات غير الرسمية، وتناسب هذه النظارات الشمسية الأشخاص أصحاب الوجه المستطيل والبيضاوي، وتتنوع عدساتها بين اللون البني والأسود والوردي.



نظارة الطيار

تعتبر تلك النظارة الموضة الدائمة لكل عام، حيث تتميز بإطار مستقيم من أعلى ونصف دائرة من الأسفل، وهي نظارة مثالية لأصحاب الوجه الحاد الذي يتمثل في خطوط الفك القوية وعظام الوجنتين المحددة، وليس ذلك فقط بل يمكن لأي شخص آخر ارتدائها، ويأتي هذا العام بالتميز في لون عدساتها، والذي تميز بالألوان الفسفورية كالأصفر والأخضر.

النظارات الشمسية الصغيرة

تتميز تلك النظارة بزواياها الحادة ذات الإطار العريض، وهي مناسبة لإطلالة "كاجوال "، ويمكن لهذه النظارة أن تعطي لك إطلالة مميزة وجريئة.

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النظارات الرياضيةتعتبر النظارات ذات الإطارات المستوحاة من الألعاب الرياضية واحدة من أكثر النظارات التي ظهرت على catwalk لكثير من أسابيع الموضة لشتاء 2023، وخاصة في أسبوع الموضة في ميلانو، وتتميز تلك النظارة بإطارها الذي يلتف حول الوجه، كما أنها خفيفة الوزن وتناسب كافة أشكال الوجه، كما أنها تتميز بإطارها الحاد.نظارات عين القطنظارة عين القط هي واحد من أبرز النظارات التي لم تختف في أي موسم، وما يتغير كل عام هو لون العدسات، ولكن في عام 2023، تميزت بتنوع كبير في ألوانها، حيث يمكن ارتداء عدسات باللون الأسود أو البني في الإطلالة الكلاسيكية، أو ألوان الباستيل في الإطلالات الكاجوال، يُفضل ارتداء تلك النظارة لأصحاب الوجه على شكل قلب، والذي يتمثل في جبهة عريضة وذقن ضيق.