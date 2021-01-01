لتحضير البطاطا بطرق مختلفة لذيذة



البطاطا البطاطا

البطاطا من الأكلات الشتوية التي تحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية ، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة وطعم حلو وحادق، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية 3 طرق لعمل البطاطا على طريقة الشيف مي صيام، أيضًا طريقة عمل شوربة البطاطا، و البطاطا المسلوقة .



طريقة عمل البطاطا المسلوقة : المكونات:



كيلو بطاطا مسلوقة.



كوب كريمة خفق أو كريم جانيته.

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زبدة بسكويت.مكسرات على حسب الرغبة.طريقة تحضير البطاطا المسلوقة بالمكسرات:وفي البداية اغسلى البطاطا بشكل جيد.تقشر البطاطا وتهرس جيداً.ثم حضري مقدار مناسب من المياه والسكر للسلق.ثم ضعيها في قالب مناسب بعد الانتهاء من سلقها وتقشيرها.يمكن أن تضعي المكسرات، توضع طبقة من الكريمة ثم طبقة من زبدة البسكويت وتقدم للأسرة.طريقة تحضير الكريمة :نحضر إناء ثم ضعي فيه كوب من بودرة الكريم شانتيه،كوب لبن مثلج.ثم قومي بضربهم بمضرب الكهرباء.ثم إذابة زبدة البسكويت، بواسطة حمام ماء ساخن، أو بداخل الميكروويف.طريقة عمل البطاطا بالقرفة والسكر : المكونات:كيلو بطاطا.نصف كوب سكر.ملعقتين قرفة.طريقة تحضير البطاطا بالقرفة:تغسل البطاطا جيداً.ثم قومي بتقشيرها وتقطيعها لأصابع.ثم ضعيها في صينية على ورق زبدة وتدخل الفرن حتى الإحمرار.عند خروجها ترش بالسكر والقرفة وتقلب جيدًا.طريقة عمل شوربة البطاطا: المكونات:2 حبة بطاطا مغسول جيداً.بصلة.3 فصوص ثوم.ملح وفلفل أسودكوب كريمة، على حسب الرغبة.طريقة تحضير شوربة البطاطا:تغسل البطاطا و تقشر.ثم قومي بتقطيعها لمكعبات صغيرة.ثم حضري إناء على النار.ثم شوحي البصل حتي يذبل ويتغير لونه.ثم تضاف إليه البطاطا وتقلب جيداً.ثم يضاف الثوم يقلب تقلبيتين.ثم يضاف مياه، أو شوربة وتترك تغلي حتي تنضج البطاطا.ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود.ويمكن إضافة القليل من الكمون.ثم قومي بضربها في الخلاط .ثم توضع مرة أخري على النار حتي الغليان.ثم تضاف الكريمة و تقلب و تقدم ساخنة.