اعرف ازاى تنسقها .. الإكسسوارات الرجالية لعام 2023



الإكسسوارات الرجالية الإكسسوارات الرجالية

الإكسسوار يساعد على اكتمال المظهر والحصول على إطلالة مميزة، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أفضل إكسسوار للرجال في2023 مثل السلسلة والخاتم والأساور والساعات وفقًا لما جاء في موقع classymencollection



الأساور

كانت الأساور الرجالية من بين أفضل قطع الإكسسوار الرجالي لفترة طويلة فى الماضي وحتى وقتنًا هذا وسوف تستمر في الظهور في عام 2023 أيضًا، ودائمًا تعبر عن اسلوب وشخصية للرجل، لذا اختار ما يشبهك ، ويمكن أن تختار ما بين الجلد والمعدن ويمكن ارتداء الجلد مع الملابس" الكاجوال والسيمي فورمال"، أو يمكن ارتداء الأساور المعدنية مع البدلة، وغيرها من المطرزة والقماش يمكن ارتدائها مع الملابس العادية .



السلاسل

كانت السلسة من أبرز اتجاهات الموضة في اكسسوار الرجالى في الأعوام الماضية، لذا يمكنك الحصول على سلسلة أقصر وأنحف إذا كنت تبحث عن شيء خفيف، أو يمكنك ارتداء واحدة أكثر سمكًا أو أطول، ويوصي بسلاسل الفولاذ المقاومة للصدأ أيضًا هذا النوع لا يحتاج إلى صيانة على عكس الذهب والفضة، وأيضًا من أكثر أنواع السلاسل يفضل اختيارها، السلسلة الكلاسيكية.

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الساعاتويمكن أن تكون الساعة شكل من اشكال التعبير عن الذات، لذا عند اختيار الساعة لابد أن تكون دقيق، ومن الممكن أن يكون لديك نوع واحد من الساعات أو قطعة واحدة ولكن ذات قيمة جيدة ولون مناسب يمكن ارتدائها في كافة المناسبات.اكسسوار البدلةإذا كنت معتادًا على ارتداء اكسسوار البدلة واستخدمها من قبل ، فحاول إضفاء الحيوية عليها بألوان ومواد غير عادية، وأحرص على اختيار المنديل و ربطة العنق الخاصة بك بألوان مختلفة تتناسب مع لون البدلة والشكل العام لها واختيار الدبابيس.الخواتمقد نجد البعض من الرجال يعتبرون الخاتم قطعة أساسية، والبعض يتجاهل ارتداءه لكنه من أبرز الإكسسوار الرجالى في 2023، فقد نجد البعض يرتدون الخاتم كنوع من أنواع الحصول على إطلالة أنيقة أو الإعتقاد بجلب الحظ، وبعض الرجال يكتفون بخاتم الزواج.النظارات الشمسيةتعتبر النظارات الشمسية من أهم الإكسسوار الخاصة الرجالى في فصل الشتاء والصيف، فهي تستخدم لحماية العين من أشعة الشمس، وأيضًا هي جزء مهم من الحصول على إطلالة أنيقة بشكل يومى، و يمكن أن يكون هناك ألوان من النظارات تناسب الملابس الخاصة، فممكن ان يكون اللون الأسود والبني والنظارة ذات الإطار الشفاف، مع الحرص على معرفة الخامة المعدنية المناسبة، والحرص أيضًا على اختيار النوع المناسب لطبيعة شكل الوجه.