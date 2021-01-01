تناولها مع مع طبق رز .. طريقة عمل البساريا المقلية

البساريا المقلية نوع من أنواع الأسماك ، وتعتبر من الأكلات المصرية المحببة عند البعض، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة حتى تتميز بطعم شهي يمكن تناولها فى ساندويتش أو بمفردها أو حتى بجانب أطباق أخري مثل الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء والليمون، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل البساريا المقلية على طريقة الشيف مي صيام .
طريقة عمل البساريا المقلية : المكونات:
كيلو من البساريا، أوعلى حسب الرغبة وعدد الأفراد.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
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