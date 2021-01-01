تناولها مع مع طبق رز .. طريقة عمل البساريا المقلية

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صورة الخبر: البساريا المقلية
البساريا المقلية

البساريا المقلية نوع من أنواع الأسماك ، وتعتبر من الأكلات المصرية المحببة عند البعض، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة حتى تتميز بطعم شهي يمكن تناولها فى ساندويتش أو بمفردها أو حتى بجانب أطباق أخري مثل الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء والليمون، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل البساريا المقلية على طريقة الشيف مي صيام .

طريقة عمل البساريا المقلية : المكونات:
كيلو من البساريا، أوعلى حسب الرغبة وعدد الأفراد.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

2 كوب من الزيت الساخن للقلي.
طريقة تحضير البساريا المقلية:
في البداية يجب غسلِ البساريا جيداً.

ثم تنظفيها بشكل جيد.

وتركها لمدة 15 دقيقة بداخل محلول من الخل والملح.

ثم شطفها بالماء البارد.

ثم قومي بتدبيلها بالدقيق المحوج من التوابل و الفلفل والملح.

ثم اقليها في الزيت الساخن حتي تحصل على اللون الذهبي.

ويمكن أن ترش بالملح الخفيف والليمون على حسب الرغبة، أيضًا يمكن عمل طبق أرز أبيض، أو أرز بالبصل، وأيضًا عمل العصائر والمشروبات الباردة بجانب هذه الوجبة البسيطة والمفضلة عند الكثير.

المصدر: youm7

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