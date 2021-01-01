نصائح هتساعدك فى «علاج مشكلة» .. ابني مش واثق من نفسه



ابني مش واثق من نفسه ابني مش واثق من نفسه

الطفل مهما كان عمره وإمكانياته يجب تقوية ثقته بنفسه وعدم التقليل من قدراته لأنها الوسيلة الوحيدة لتطويره ووصوله لدرجات عالية من النجاح الملموس في حياته، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض النصائح الهامة التي تساعد الطفل على تعزيز ثقته بنفسه وفقًا لما أشار إليه الاستشاري النفسي عبد العزيز آدم.



اجعله صاحب قرار

عند معرفة الهواية المحببة للطفل يجب عدم فرضها عليه وبدلاً من ذلك نعطيه الفرصة ليعبر عن نفسه ويختار الهواية الأنسب له وهذا ينطبق على كل ما يخصه مثل اختبارالملابس وحقيبة المدرسة على سبيل المثال.



مكافأة الطفل

عندما يفعل الطفل أي إنجاز كحصوله على درجات متميزة في الامتحان أو نجاحه في رياضة معينة يجب مكافأته ولكن دون مبالغة ودون استخدام أسلوب المكافأة بشكل مستمر في كل إنجاز حتى لا يتحول الطفل إلى شخص أناني ينتظر مقابل لأى جهد يبذله.

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تشجيع الصفات الحسنة في الطفللكل طفل صفات جيدة وهي المفتاح الأول لتطويره وعند اكتشاف تلك الصفات مثل الصدق والأمانة يجب مدحه وتشجيعه فى الحفاظ عليها وهذا سيجعله راضيا عن نفسه معتزًا بها.اعطي الطفل الفرصة للتعبير عن نفسهلكل طفل طريقته في التعبير عن نفسه وفي حال اعطائه الفرصة للكلام مع الإصغاء له، هذا سيعزز لديه الثبات الإنفعالي والقدرة على التعبير عن نفسه واحتياجاته بثقة.عدم استخدام الأساليب التربوية التقليديةإن استخدام الطرق التقليدية في التربية مثل الضرب بشكل مبالغ فيه عندما يخطأ الطفل وإملاء الأوامر عليه بشكل مستمر، سيضعف ذلك من ثقة الطفل بنفسه وبدلاً عن ذلك يجب مصادقته والإنصات له ومعرفة مخاوفه عند التحدث معه بشكل ودي.اتبع أساليب عقاب تربويةيجب اتباع أساليب العقاب الصحيحة عند حدوث أي تقصير أو خلل في سلوكيات الطفل، وهذا يكون بحرمانه من ميزات كان معتاد عليها. وبذلك سوف يعيد النظر في الجوانب التي حرمته من تلك الميزة المحببة لديه وسيعالج أي تقصير أو خلل سلوكي لديه.تعزيز الجانب الديني لدى الطفلالجانب الديني لدى الطفل مهما كان سنه هو أساس البناء لشخصية متزنة وقوية، لذلك يجب تعليم الطفل الصلاة والعبادة وتعليمه مساعدة المحتاجين والعطف عليهم.