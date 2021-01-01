تفاصيل .. روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على أوكرانىا فى فبراير

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى خلال مقابلة خاصة مع شبكة سكاى نيوز عربية إن روسيا تتحضر لهجوم عسكرى كبير على أوكرانيا فى فبراير، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى إن خطة السلام الأوكرانية تؤكد على ضرورة انسحاب روسيا من كامل أراضينا، مضيفة أن شبة جزيرة القرم أرض أوكرانية.
من ناحية أخرى، تعتزم السويد إرسال ما يصل إلى 50 مركبة قتالية مدرعة من طراز "سى فى 90" إلى أوكرانيا فى إطار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة الخاصة بها.
وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش ثور - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن "الأمريكية - إن الخطوة تشكل الجزء الرئيسي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.
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