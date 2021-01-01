تفاصيل .. روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على أوكرانىا فى فبراير

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تفاصيل .. روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على أوكرانىا فى فبراير

صورة الخبر: روسيا تستعد لهجوم عسكرى
روسيا تستعد لهجوم عسكرى

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى خلال مقابلة خاصة مع شبكة سكاى نيوز عربية إن روسيا تتحضر لهجوم عسكرى كبير على أوكرانيا فى فبراير، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى إن خطة السلام الأوكرانية تؤكد على ضرورة انسحاب روسيا من كامل أراضينا، مضيفة أن شبة جزيرة القرم أرض أوكرانية.

من ناحية أخرى، تعتزم السويد إرسال ما يصل إلى 50 مركبة قتالية مدرعة من طراز "سى فى 90" إلى أوكرانيا فى إطار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة الخاصة بها.

وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش ثور - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن "الأمريكية - إن الخطوة تشكل الجزء الرئيسي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

كما أوضح بيان أن الحزمة تتكون من قاذفات قنابل يدوية مع ذخيرة، وذخيرة مضادة للدروع، وبنادق آلية بالإضافة إلى المركبات القتالية وصاروخ من طراز (57 NLAW).

كما أشار البيان إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة - التي تتكون أيضًا من منظومة آرتشر المدفعية - ستبلغ قيمتها 4.3 مليار كرونة سويدية (أي ما يعادل 419 مليون دولار) وهي تعد أكبر حزمة مساعدات منحتها السويد إلى أوكرانيا حتى الآن.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل .. روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على أوكرانىا فى فبراير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager