تفاصيل .. روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على أوكرانىا فى فبراير



روسيا تستعد لهجوم عسكرى روسيا تستعد لهجوم عسكرى

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى خلال مقابلة خاصة مع شبكة سكاى نيوز عربية إن روسيا تتحضر لهجوم عسكرى كبير على أوكرانيا فى فبراير، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى إن خطة السلام الأوكرانية تؤكد على ضرورة انسحاب روسيا من كامل أراضينا، مضيفة أن شبة جزيرة القرم أرض أوكرانية.



من ناحية أخرى، تعتزم السويد إرسال ما يصل إلى 50 مركبة قتالية مدرعة من طراز "سى فى 90" إلى أوكرانيا فى إطار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة الخاصة بها.



وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش ثور - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن "الأمريكية - إن الخطوة تشكل الجزء الرئيسي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

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كما أوضح بيان أن الحزمة تتكون من قاذفات قنابل يدوية مع ذخيرة، وذخيرة مضادة للدروع، وبنادق آلية بالإضافة إلى المركبات القتالية وصاروخ من طراز (57 NLAW).كما أشار البيان إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة - التي تتكون أيضًا من منظومة آرتشر المدفعية - ستبلغ قيمتها 4.3 مليار كرونة سويدية (أي ما يعادل 419 مليون دولار) وهي تعد أكبر حزمة مساعدات منحتها السويد إلى أوكرانيا حتى الآن.