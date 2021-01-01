بشكل طبيعي .. إدارة مشكلات الجهاز الهضمى



مشكلات الجهاز الهضمى مشكلات الجهاز الهضمى



يواجه الجميع أحيانًا مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغازات والحموضة والإمساك وحرقة المعدة أو حتى الإسهال، وبعض الناس أكثر عرضة لاضطرابات المعدة في حين أن مشاكل المعدة شائعة بين الناس وتحدث بشكل متكرر ، فإن هذا لا يعني أنها طبيعية أو دائمة يمكنك دائمًا حل المشكلة والحصول على هضم أفضل.

وبحسب موقع Health يمكن أن تؤثر حالة أمعائك على كل جزء آخر من جسمك ، بما في ذلك الجلد والجهاز المناعي ودورة النوم والقلب والدماغ والمزيد. يتم تقسيم الطعام إلى عناصر مغذية مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والدهون والبروتين إذا كان الهضم صحيًا ثم يتم امتصاص هذه العناصر الغذائية بشكل أكبر في مجرى الدم، حيث يمكن أن يستخدمها جسمك بالكامل للنمو والإصلاح عن طريق تحويلها إلى طاقة.

ومع ذلك ، قد تواجه عددًا من المشكلات إذا كانت صحة الجهاز الهضمي لديك غير متوازنة.

7 طرق لتحسين عملية الهضم لديك بشكل طبيعي:

1. التقليل من الأطعمة المصنعة



تشكل هذه الأطعمة تحديًا كبيرًا للجهاز الهضمي. يجب على الجسم أن يمدّ الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة اللازمة لعملية التمثيل الغذائي ، مما يسرق احتياطيات الجسم.

علاوة على ذلك ، تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف التي يمكن أن تجعل عملية هضم الطعام صعبة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمعاء مثل الحموضة. بدلاً من ذلك ، اختر الأطعمة الكاملة لأنها سهلة الهضم.



2. تناول المزيد من الألياف

تساعد الألياف في الحفاظ على صحة القولون يجعل البراز لينًا ويخفف من آثار أي مركبات سامة ، ويساعد على إزالة البكتيريا السيئة استهدف تناول 8-11 حصصًا من الألياف يوميًا تتكون من عصائر الخضار والفواكه والحساء والسلطات والخضروات والحبوب الكاملة. يمكن للألياف أيضًا أن تطهر البكتيريا.



3. زيادة حموضة المعدة

يؤدي انخفاض حمض المعدة إلى التجشؤ والغازات وحرقة المعدة والصداع والإرهاق. جرب عصير الليمون وخل التفاح في الماء في الصباح



4. تناول هذه الأطعمة

زيادة تناول الأطعمة مثل الجرجير والسبانخ والشبت والكركم واللفت. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة على تحفيز الإنتاج الطبيعي للإنزيمات الهضمية والصفراء لتحطيم الصالح بشكل أكثر كفاءة.



5. أضف البروبيوتيك

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لبروبيوتيك مليء بالبكتيريا المفيدة التي تقوي جهاز المناعة ، وتقلل من الالتهابات المزمنة وتساعد في علاج الأمعاء المتسربة. لذلك ، تناول الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرايب والزبادي ومكملات البروبيوتيك للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتنظيف معدتك.



6. مضغ طعامك

يساعد مضغ الطعام على هضم الأطعمة بكفاءة وسرعة. يحتوي اللعاب على الكثير من الإنزيمات التي تساعد على الهضم.