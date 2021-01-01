نقابة المحامين تقرر .. تعليق عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات l أعرف السبب

علّقت نقابة المحامين عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارا من الخميس و"لأجل غير مسمى"، اعتراضا على صدور أحكام بالحبس بحق 6 من زملائهم.
وأفاد بيان للنقابة نشر الأربعاء، على موقعها الرسمي أنها قررت: "تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير لأجل غير مسمى".
وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية قضت، الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق 6 محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" المصرية.
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