محافظة الجيزة تعلن .. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة .. يبحث عنه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الان استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 السبت القادم .



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة :



السبت 21 يناير 2023 : اللغة العربية والخط

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