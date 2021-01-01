جامعة المنيا تعلن .. فتح باب التقدم للدراسات العليا

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صورة الخبر: جامعة المنيا
جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا فتح باب التقدم للدراسات العليا في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2022 / 2023 خلال المواعيد التي تحددها كل كلية وطبقاً للوائحها المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا الذي عُقد برئاسه وبحضور الوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، أعضاء المجلس.

وناقش المجلس انتهاء مدة التسجيل للطلاب والباحثين بالدراسات العليا لمن تجاوز السبع سنوات للحصول علي درجة الماجستير، والثمان سنوات للدكتوراه، بناءً على القرارات المنظمة والمدد القانونية الحاكمة، واسترشاداً بالتقارير النصف السنوية التي تصدر من مشرفي الباحثين.

ووافق المجلس على بعض اللوائح الفنية للمجلات العلمية الصادرة عن كليات الجامعة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة المالية والإدارية الموحدة للمجلات العلمية التي يتم إقرارها من قبل لجنة الجامعية المعنية في هذا الشأن.

وأكد المجلس على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن إلغاء عقد الدورات التدريبية للترقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومناقشات الرسائل العلمية بكافة أعضائها اونلاين والعودة إلى الحضور المباشر.

وقدم الدكتور عصام فرحات الشكر لوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث على مجهوداتهم ومتابعاتهم في حسن انتظام امتحانات الدراسات العليا، التي تشمل الطلاب والباحثين بالدكتوراه والماجستير والدبلوم بكافة التخصصات بكليات الجامعة.

المصدر: elbalad

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