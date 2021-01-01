جامعة المنيا تعلن .. فتح باب التقدم للدراسات العليا

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا فتح باب التقدم للدراسات العليا في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2022 / 2023 خلال المواعيد التي تحددها كل كلية وطبقاً للوائحها المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا الذي عُقد برئاسه وبحضور الوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، أعضاء المجلس.
وناقش المجلس انتهاء مدة التسجيل للطلاب والباحثين بالدراسات العليا لمن تجاوز السبع سنوات للحصول علي درجة الماجستير، والثمان سنوات للدكتوراه، بناءً على القرارات المنظمة والمدد القانونية الحاكمة، واسترشاداً بالتقارير النصف السنوية التي تصدر من مشرفي الباحثين.
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