للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني .. جامعة أسيوط الأهلية تفتح باب التقدم



جامعة أسيوط الأهلية جامعة أسيوط الأهلية

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم للطلاب الراغبين للالتحاق للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات .



وذلك فى عدد من الأماكن الشاغرة بكلياتها و التى تضم الصيدلة ، و الهندسة ، الالسن ، العلوم المالية و الإدارية .



على أن يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الخاصة بجامعة أسيوط الأهلية على الرابط التالي: http://asnu.edu.eg/home/ar/Admission

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خلال الفترة من السبت 21 يناير الجارى وحتى 9 فبراير.جاء ذلك خلال اجتماعها بعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على جامعة أسيوط الأهلية و عدد من القائمين على تسيير عملها ،و ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب ، و مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط ألمساعد و طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة أسيوط و عدد من مسئولى الإدارات المختصة عن العمل .أوضحت الدكتورة مها غانم أن سيتم قبول الطلاب وفقأ للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية و الخاصة و يتم المفاضلة من المقبولين للمجموع الأعلى ، و يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد غلق باب التقدم ب 48 ساعة و إعلان كشوف الطلاب المقبولين على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط الأهلية على موقع الفيس بوكhttps://www.facebook.com/AssuitANU?mibextid=ZbWKwL ، وبعدها يتم توجه الطلاب المقبولين الى شئون الطلاب الخاصة بكل كلية لتقديم الأوراق المطلوبة و إحضار الشهادات الأصلية و سداد 50% من المصروفات و 1500 مصاريف إدارية.و أشار الدكتور أحمد عبد المولى الى أن إدارة الجامعة خصصت مركز تسويق الخدمات الجامعية الملحق بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط بالدور الأرضي لاستقبال الطلاب و أولياء أمورهم للإجابة على كافة الاستفسارات ، مشيراَ الى أنه طبقاَ للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية لتنسيق الكليات جاء كالاتى كلية الصيدلة 304درجة بنسبة 74% ، كلية الهندسة 279 درجة بنسبة 68% ، كلية الالسن 225,5درجة بنسبة 55% ، كلية العلوم المالية والإدارية 225,5 درجة بنسبة 55% .