سؤال بامتحان ألسن عين شمس يثير جدل السوشيال ميديا

ورد في امتحان الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس اقتباس سؤال لترجمة مقطع من أغنية البخت للمطرب الشاب ويجز، وتضمن السؤال «عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري».
وفي ذلك قالت الدكتورة غادة بلال مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس، لا يوجد أي مشكلة إطلاقًا في السؤال، موضحة أن أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة وتناسب جميع الطلاب.
وأضافت الدكتورة غادة بلال في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان
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