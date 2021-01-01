سؤال بامتحان ألسن عين شمس يثير جدل السوشيال ميديا

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سؤال بامتحان ألسن عين شمس

ورد في امتحان الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس اقتباس سؤال لترجمة مقطع من أغنية البخت للمطرب الشاب ويجز، وتضمن السؤال «عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري».

وفي ذلك قالت الدكتورة غادة بلال مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس، لا يوجد أي مشكلة إطلاقًا في السؤال، موضحة أن أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة وتناسب جميع الطلاب.

وأضافت الدكتورة غادة بلال في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان

كلية الألسن تقدم ثمانية مقررات في الترجمة من العربية وإليها على مدار السنوات الأربع، وينقسم كل منها إلى شقين، سياسي وعلمي، اقتصادي وعسكري، إلخ، هذا الشق من الامتحان يخص مقرر "ترجمة الشاشة"، وفيه يتدرب الطلاب على ترجمة الأفلام والمسلسلات كجزء من تأهيلهم لسوق العمل وإعداد مترجم قادر على التعامل مع كل أنواع الترجمة سواء التحريرية أو ترجمة الشاشة.


وتدرب الطلاب على ترجمة الأفلام في الكلية وأيضا اونلاين من خلال منصة الألسن التعليمية شديدة التميز. وهذا الشق من الامتحان لقياس قدرات الطلاب على ترجمة الأفلام الكوميدية وهي من أكثر الأنواع طلبا في سوق العمل، وقد أجادها الطلاب على مدار الفصل الدراسي وقدموا ترجمات جميلة وشديدة الإبداع في مشروعاتهم الفصلية.

المصدر: elbalad

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