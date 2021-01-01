أرخص موبايل Oppo في السوق ..بكاميرا 50 ميجابكسل..



Oppo Oppo

مع بداية عام 2023 تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية العملاقة على إطلاق هواتف كثيرة من جميع الفئات، سواء مبتدئة أو متوسطة أو رائدة، ومن بين الشركات التي تسعى لتوفير هواتف رخيصة مع إمكانيات مناسبة هي شركة أوبو الصينية الرائدة، ومن أفضل الهواتف الرخيصة Oppo A17 .







هاتف أوبو OPPO A17



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ينطلق هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة بجودة HD + ، نوع + LCD، قياس 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وبجودة عرض HD + تغطي الشاشة التدرج اللوني DCI-P3 .ويعمل هاتف Oppo A17 بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1 . ويقدم الهاتف الذكي Oppo A17 على إعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة. ويحتوي هاتف Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة .ومن مميزات هاتف أوبو أنه يدعم إستخدام شريحتين اتصال وكارت ميموري، ويدعم برامج تحديد المواقع وشبكات الاتصال الواي فاي والبلوتوث ، ويتوفر الهاتف باللون البرتقالي والأزرق والأسود، و ويدعم مستشعرات التسارع والقرب.يتوفر هاتف Oppo A17 بسعر 152 دولار أمريكي أي ما يعادل 4500 جنيه مصري.