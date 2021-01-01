الإفتاء تجيب .. أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟

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صورة الخبر: الصلاة
الصلاة

الصلاة هي ما تصل الإنسان بربه، وتشرح صدره، وتزيل عنه الغموم والهموم والأحزان، وتجلب السعادة له، إلا أن البعض يشعر بأن الصلاة ثقيلة على قلبه، مما جعله يصلي فرض ويترك الأخر او يؤخرها أو يتركها نهائي ويتسألون ماذا يفعلون؟.

فمن بدأ يشعر أن الصلاة أصبحت ثقيلة فعليه ان يردد هذه الأدعية التي تعينه على العودة للصلاة بحب وشغف وطاقة مثل الأول وأفضل.

دار الإفتاء المصرية، قالت أن الأمر يتطلب مجاهدة من النفس ، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يقول لبلال -رضي الله تعالى عنه-: «يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها»، فيجيب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويدفعها إلى الصلاة دفعًا، فمجاهدة النفس تعد من أعظم الوسائل المعينة على قيام الليل لأن النفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء تميل إلى كل شر ومنكر.

دعاء يعنيك على الصلاة
1- " ربِ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء "
2- " اللهم أعني على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك "
3-" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "

المصدر: elbalad

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