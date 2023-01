عربة أطفال مدعومة بالكهرباء والقيادة الذاتية

عربة أطفال عربة أطفال

يمكن أن يصبح دفع عربة الأطفال مهمة شاقة. إنه تمرين كامل لدفع طفلين دون سن الرابعة في عربة واحدة؛ لذا طورت الشركة الكندية الناشئة GlüxKind عربة الأطفال (The GlüxKind Ella) مدعومة بالكهرباء ويمكنها أيضًا قيادة نفسها.







كيف نشأت فكرة عربة الأطفال The GlüxKind Ella؟



The GlüxKind Ella هي من بنات أفكار Anne Hunger وKevin Huang .وهما زوجان كانا يبحثان عن عربة أطفال لابنتهما وقررا بناء جهازهما الخاص عن طريق ربط لوح تزلج كهربائي بعربة أطفال عادية، ويحتوي الجهاز على ثلاثة أوضاع: أولها هو إضافة مساعدة كهربائية إلى العجلات أثناء دفعها.

مميزات عربة الأطفال الجديدةتم تجربة تلك العربة في عرض توضيحي خلال معرض CES لعام 2023، وبالإضافة إلى الحركة الأمامية الأسهل ستجد أن الدوران يكون أكثر سرعة مما قد تتوقعه، ومفيدًا عندما تحاول المناورة بسبب المساحات الضيقة. كما سيكون مفيدًا أيضًا عند الصعود إلى منحدر .علاوة على ذلك سوف تستمر البطارية لمدة ثماني ساعات من الاستخدام المتنوع، وستحتاج إلى شحنها في نهاية كل يوم.يمكنك أيضًا ضبط العربة لتحريك طفلك بهدف تحفيزه على النوم؛ وذلك من خلال التحرك للخلف وللأمام بمقدار قدم تقريبًا.تحتوي هذه العربة أيضًا على نظام تحديد المواقع العالمي المدمج حتى تتمكن من تتبع مكانها في حالة طلبت من الأصدقاء أو العائلة مجالسة طفلك.إمكانية القيادة الذاتية للعربةبمقدور The GlüxKind Ella القيادة الذاتية أمامك بمقدار قدمين. ستحافظ على قوتها عند الصعود إلى أعلى التل، وسوف تعمل باستخدام الفرامل على أن تظل قريبة منك عندما تنزل على الجانب الآخر.لكن لتحقيق الأمن والسلامة تم تصميم النظام بحيث لا يعمل إذا وضعت طفلك في المقعد؛ حيث سيعيق مستشعر الوزن وظيفة القيادة الذاتية إذا اكتشف وجود طفل.لكنه يظل مفيدًا عندما تحتاج الأم رفع ابنها ودفع العربة في وقت واحد.