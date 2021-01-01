تستعد ابل لإطلاق تحديث iOS 16.3 بعدد من الإصلاحات للمستخدمين

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صورة الخبر: ابل
ابل

تخطط عملاق التكنولوجيا ابل لدفع تحديث iOS 16.3 للمستخدمين بدءاً من الأسبوع المقبل، على أن تقدم من خلال هذا التحديث إصلاحات رئيسية في النظام.

ينطلق تحديث iOS 16.3 الأسبوع المقبل للمستخدمين بمعالجة لمشكلة الخطوط الأفقية الوامضة التي تظهر في الشاشة قبل تشغيل الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يقدم هذا التحديث إصلاح لمشكلة widget شاشة القفل التي رصدت في عدد من الهواتف.

كما ينطلق تحديث iOS 16.3 بميزة دعم الجيل الثاني من مكبر HomePod الصوتي الذكي، أيضاً يجلب التحديث معالجة لمشكلة الخطوط الأفقية الوامضة بألوان الأخضر والأصفر والتي رصدت من مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro Max.

وتظهر الخطوط الأفقية في هواتف iPhone 14 Pro Max عند إيقاف تشغيل الهاتف أو إعادة تشغيل الهاتف من جديد.

من جانب أخر كشف الإصدار التجريبي من تحديث iOS 16.3 عن معالجة الثغرة التي تؤدي إلى ظهور الخلفية في الهاتف باللون الأسود في شاشة القفل في بعض الأحيان.

أيضاً من المقرر أن تعمل ابل على إعادة آداة “Home Lock Screen” التي تم إزالتها في تحديث 16.2، كما يأتي تحديث iOS 16.3 بإصلاح لمساعد Siri الرقمي لدعم الإستجابة بآداء أفضل لطلبات الموسيقى، على أن يتم معالجة المشكلة في هواتف الأيفون ومنصة CarPlay.

المصدر: بوابه المتميز

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