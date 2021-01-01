تعمل جوجل على جهاز تعقب على غرار AirTag



جوجل جوجل

وفقًا للمطور Kuba Wojciechowski، يعمل فريق Google Nest على تطوير أداة تعقب تحمل الاسم الرمزي “Grogu”.



يقال إن هذا الجهاز سيتضمن مكبر صوت داخلي، بالإضافة إلى دعم بلوتوث منخفض الطاقة والنطاق UBW. كما وجد Kuba دليلًا على المتعقب عندما لاحظ أن جوجل أضافت دعمًا لعلامات تحديد المواقع في مركز المطورين لـ Fast Pair، وهي ميزة أندرويد التي تتيح لك توصيل أجهزة بلوتوث بسرعة.



على الرغم من عدم وجود أي تفاصيل محددة في هذه المرحلة، يمكننا أن نتوقع أن يعمل متعقب جوجل مثل أجهزة التعقب الأخرى. من غير الواضح أيضًا ما إذا كان بإمكان جوجل تكرار تجربة Apple AirTag المعترف بها.

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ويقول المطور أن كلا من Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro يشحنان مع وحدات UWB، مما يسمح لهما بتوجيهك إلى الكائنات القريبة بدقة. لكنه يشير إلى أن شبكة متعقب جوجل لن تتطلب UWB.بينما لا تضمن جوجل شحن كل هاتف يعمل بنظام أندرويد مع UWB، يقول Kuba إن الشركة تعمل مع صانعي الشرائح لمساعدتهم في دعم Fast Pair. وهذا يعني أنه يمكننا أن نرى متتبعات الطرف الثالث تقترب من شبكة الموقع، وهو أمر يصعب تخيله من قبل أبل.وفيما يتعلق بالتوافر، لم يجد المطور أي توقيت محدد، لكنه أشار إلى أنه يمكن الإعلان عنه في مؤتمر I/O هذا العام.