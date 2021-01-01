تقوم أبل بتنشيط مستشعر درجة الحرارة في جهاز HomePod mini

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صورة الخبر: HomePod mini
HomePod mini

وفقا لموقع MacRumors، فإن جهاز HomePod mini يضم الآن مستشعر درجة الحرارة والرطوبة، تمامًا مثل نظيره الأكثر تكلفة.

ونظرًا لأن المستشعر كان خامدًا منذ إطلاق جهاز mini في عام 2020، يبدو أن أبل تقوم بتنشيط الوظائف على الأجهزة ذات الأسعار المعقولة.

يتيح لك مستشعر درجة الحرارة والرطوبة التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية بناءً على الظروف الداخلية. فيمكنك إغلاق الستائر الذكية تلقائيًا عندما ترتفع درجة حرارتها بشدة، على سبيل المثال.

ومن المعروف بالفعل أن جهاز HomePod mini سيحصل على تحديث التعرف على الصوت الذي يمكنه اكتشاف إنذارات الدخان وأول أكسيد الكربون وإرسال الإشعارات. هذا التحديث سيصل في الربيع.

من الجدير بالذكر ان جهاز Nest Audio من جوجل لا يحتوي على تقنية الاستشعار هذه.

المصدر: بوابه المتميز

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