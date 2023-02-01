قد تطلق شاومي إصدار Redmi A1 المدعوم بمعالج MediaTek Helio P35

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صورة الخبر: شاومي
شاومي

كشفت شاومي عن الهواتف الذكية Redmi A1 و Redmi A1+ قبل بضعة أشهر كجزء من سلسلة A الجديدة للشركة.

وفي الواقع يعمل معالج MediaTek Helio A22 الأساسي إلى حد ما على تشغيل سلسلة Redmi A1 من الهواتف الذكية. والآن وفقًا لـ Xiaomiui، قد يكون لدى شاومي خطط لإطلاق هاتف ذكي جديد والذي سيكون في الأساس ترقية لـ Redmi A1.

كشف المصدر Xiaomiui عن وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة التي تشير إلى هاتف ذكي قادم يحمل رقم طراز 23036RN54G. وتشير الأرقام الثلاثة الأولى للطراز رقم 2302 (2023-02) إلى أنه قد يتم إصدار الهاتف الذكي في فبراير أو مارس من هذا العام.

ووفقًا للوثائق، سيحتوي هذا الهاتف القادم على معالج جديد برقم الطراز MT6765X. ولقد تم تعيين وحدة المعالجة المركزية MediaTek Helio P35 بواسطة رقم الطراز هذا.

يشير هذا إلى أن شاومي تقوم بتطوير إصدار Redmi A1 مع معالج MediaTek Helio P35. ومع ذلك، وفقًا للمستندات، لن يختلف هذا الإصدار عن الإصدار الآخر من ناحية المواصفات.

يقال إن الجهاز معروف بالاسم الرمزي Water. ومن الجدير بالذكر إن Redmi A1 و Redmi A1+ يحملان الاسماء الرمزي Snow و Ice.

المصدر: بوابه المتميز

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