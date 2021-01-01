تكشف شركة لوجيتك عن سلسلة كاميرات الويب Brio 300

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كشفت شركة Logitech المعروفة بتصنيع كاميرات الويب، مؤخرًا عن سلسلة كاميرات الويب Brio 300 الخاصة بها، مما يوفر ترقية كبيرة للأشخاص الذين يعملون عن بُعد.



يتم الإعلان عن سلسلة Brio 300 على أنها مضغوطة وقادرة. وتدعي شركة Logitech أنها أجرت مسحًا لأكثر من 3000 عامل عن بعد. وبناءً على استبياناتهم، فقد ركزت على تحسين ظروف الإضاءة وجودة إدخال الصوت لسلسلة كاميرات الويب الجديدة الخاصة بهم.



تم تجهيز سلسلة Brio 300 بوظيفة التوصيل والتشغيل، ودقة 1080 بكسل عالية الدقة، وميكروفون لتقليل الضوضاء، وتصحيح تلقائي للضوء. وحتى الآن، أطلقت Logitech كاميرتي ويب في سلسلة Brio 300 ؛ وهم Brio 300 و Brio 305.

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يمكن للمستخدمين توصيل كاميرات الويب بأجهزة الحواسب عبر منفذ USB-C. ويمكن إدارة كاميرا الويب Brio 305 عن بعد من خلال Logitech Sync. سيضمن ذلك معالجة أي مشكلات في فترة زمنية قصيرة وبدون متاعب.وللخصوصية، يمكن للمستخدمين تدوير مصراع الخصوصية المدمج لمنع عدسة الكاميرا. تتميز كاميرا الويب بتصميم جديد على شكل مخروطي. وتدعي الشركة أيضًا أنها تؤثر بشكل إيجابي على البصمة الكربونية من خلال ضمان تصنيع Brio 300 و Brio 305 من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك.يبلغ سعر سلسلة Logitech Brio حوالي 70 دولارًا أمريكيًا لكلا الطرازين. وستكون الكاميرات متوفرة بألوان الأبيض الفاتح والرمادي والوردي.