تطبيقات للياقة البدنية والتمارين المنزلية

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

آخر تحديث يناير 19, 2023



قد يكون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاشتراك في حصص تدريبية جماعية حافزًا لممارسة الرياضة. ولكن الانشغال بالعمل ومحدودية الوقت، تقلل من احتمالية الالتزام بأداء التمارين الرياضية. بالمقابل قد تساعد التطبيقات ومواقع الويب التي تعرض حصصًا تدريبية متنوعة في البدء والاستمرار في أداء التمارين الرياضية في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية أو الالتزام بأوقات محددة.



إليك 5 تطبيقات للياقة البدنية والتمارين الرياضية المنزلية:

قد يعجبك أيضا...

1- تطبيق Peloton Digital:يقدم هذا التطبيق حصص لياقة بدنية لجميع أنواع التمارين منها تمارين اليوجا، والتأمل، وتمارين القوة، والتمارين الهوائية، وغيرها الكثير. وتتراوح مدة الحصص التدريبية من 10 دقائق إلى ساعة كاملة.إذا لم تستطع اختيار التمارين التي تناسبك، فإن تطبيق Peloton Digital يقدم اختبارًا مخصصًا قبل البدء؛ لتصميم التدريبات الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك. وللبقاء متحمسًا يمكنك المشاركة في التحديات التي يوفرها التطبيق، كما يمكنك متابعة الأعضاء الآخرين حتى تتمكن من رؤية إحصائيات التمارين الخاصة بهم مما يحفزك على الاستمرار في التدريب.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:يوفر تطبيق Peloton Digital للمستخدمين إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 30 يومًا قبل دفع الرسوم الشهرية البالغة 12.99 دولارًا. وهو متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل.2- تطبيق Nike Training Club:تطبيقات للياقة البدنيةيضم تطبيق Nike Training Club ما يقارب من 500 حصة تدريبية للاختيار من بينها، منها حصص لتمارين القوة، واليوجا، والتمدد stretching، وجميعها التدريبات التي يمكنك ممارستها في المنزل.يقدم المدربون والأطباء وخبراء التغذية في هذا التطبيق نصائح حول كيفية إجراء تغييرات صغيرة لنمط حياة أكثر صحة. لذلك إذا لم تجد نفسك متفرغًا للانضمام إلى نادي رياضي، فإن تطبيق Nike Training Club هو خيار مجاني يمكن أن يساعدك في تحسين عاداتك الغذائية وممارسة التمارين الرياضية في المنزل.هذا التطبيق متوفر لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.3- تطبيق The Sculpt Society:يحتوي تطبيق The Sculpt Society على حصص تدريبية لممارسة تمارين البيلاتس واليوجا، والتمدد، والتأمل، بالإضافة إلى التمارين الهوائية وغيرها. وتتراوح مدة الحصص التدريبية من 5 دقائق إلى 50 دقيقة.ويضم هذا التطبيق أكثر من 400 حصة تدريبية، بالإضافة إلى الحصص المباشرة التي تُعرض داخل التطبيق في أوقات معينة.يوفر تطبيق The Sculpt Society للمستخدمين إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 7 أيام قبل دفع الرسوم البالغة 19.99 دولارًا شهريًا أو 179 دولارًا سنويًا، وهو متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل.4- تطبيق Beach Body On Demand & Bodi:تطبيقات للياقة البدنيةيحتوي تطبيق Beach Body On Demand & Bodi على حصص تدريبية للتمارين الهوائية، واليوجا، والتأمل، وتمارين القوة بالإضافة إلى إمكانية طلب حصص مباشرة خاصة.يضم هذا التطبيق أيضًا أدوات تساعدك في تتبع تقدمك، بالإضافة إلى وجود أنظمة غذائية تساعدك في اختيار الأطعمة الصحية المناسبة لك.يوفر تطبيق Beach Body On Demand & Bodi للمستخدمين إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 30 يومًا قبل دفع الرسوم البالغة 119.88 دولارًا سنويًا، وهو متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل.5- تطبيق Form:يضم تطبيق Forms العديد من الحصص التدريبية للتمارين العالية الكثافة HIIT، وتمارين البيلاتس Pilates، وتمارين القوة المنخفضة التأثير Low-impact strength ومعظمها يتطلب وجود معدات مثل الأوزان، وأحزمة المقاومة.يحتوي هذا التطبيق أيضًا على نصائح بما يتعلق بالصحة العامة، وخطط غذائية لمدة 7 أيام و 14 يومًا بالإضافة إلى وصفات صحية.يوفر تطبيق Form للمستخدمين إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 7 أيام قبل دفع الرسوم البالغة 22 دولارًا شهريًا أو 119 دولارًا سنويًا، وهو متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل.