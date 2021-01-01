AYANEO Next 2 قادم مع شاشة 8 بوصة ومعالج AMD 7000

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صورة الخبر: AYANEO Next 2
AYANEO Next 2

ألمحت شركة AYANEO إلى مفهومًا لجهاز ألعاب محمول يطلق عليه اسم AYANEO Next 2 منذ بضعة أشهر. والآن، كشفت الشركة رسميًا عن بعض الميزات الرئيسية للجهاز قبل إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

سيأتي الجهاز مزودًا ببعض الميزات التي لا توجد بشكل شائع في أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى، بما في ذلك شاشة بحجم 8 بوصة ومعالج رسومات مخصص، وما إلى ذلك.

سيتميز AYANEO Next 2 بشاشة IPS LCD بحجم 8 بوصة، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول الشاشة بعد. ومن الداخل، سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج AMD 7000.

وقال Arthur Zhang، الرئيس التنفيذي لشركة AYANEO، إنه لا يمكنه تحديد أي مجموعة من الشرائح ستعمل على تشغيل الجهاز، ولكن يُعتقد أن المنتج سيتم تشغيله بواسطة معالج AMD Ryzen 7040U غير المعلن عنه حتى الآن بقوة 15-28 واط.

تم التأكيد أيضًا على أن AYA NEO Next 2 سيأتي بمعالج رسومات منفصل، ولكن لم يتم الكشف عن أي شيء آخر حول هذا من قبل الشركة حتى الآن. وبالنسبة للنظام، سيعمل الجهاز على تشغيل نظام Windows، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل مجموعة واسعة من الألعاب.

المصدر: بوابه المتميز

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