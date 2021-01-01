AYANEO Next 2 قادم مع شاشة 8 بوصة ومعالج AMD 7000

ألمحت شركة AYANEO إلى مفهومًا لجهاز ألعاب محمول يطلق عليه اسم AYANEO Next 2 منذ بضعة أشهر. والآن، كشفت الشركة رسميًا عن بعض الميزات الرئيسية للجهاز قبل إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.
سيأتي الجهاز مزودًا ببعض الميزات التي لا توجد بشكل شائع في أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى، بما في ذلك شاشة بحجم 8 بوصة ومعالج رسومات مخصص، وما إلى ذلك.
سيتميز AYANEO Next 2 بشاشة IPS LCD بحجم 8 بوصة، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول الشاشة بعد. ومن الداخل، سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج AMD 7000.
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