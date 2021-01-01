تؤكد لامبورغيني تدشين خلفية أفينتادور في 2023 لذكرى محركات V12



لامبورغيني لامبورغيني

تأخرت خليفة سيارة لامبورغيني أفينتادور قليلاً، وبدلاً من تعترف لامبورغيني بتأخرها فقد قالت أعلنت موعد تدشين السيارة بطريقة ذكية تتناسب مع مرور 50 عاماً على وصول أول محرك V12 إلى سيارات الشركة.



في عام 1963 حصلت لامبورغيني 350 GT على أول محرك V12 بسعة 3.5 لتر مثبت في المقدمة، وطورت الشركة محركاتها V12 عبر السنين حيث استعملتهh في سياراتها ميورا وديابلو، حتى وصل إلى مورسيلاجو وأفينتادور، وسيشهد العام القادم أحدث جيل من محركات لامبورغيني الأسطورية مع خليفة أفينتادور التي لم تعلن الشركة اسمها بعد.