تكشف أستون مارتن عن DBS 770 ألتيميت كوداع أخير



أستون مارتن أستون مارتن

وصلت أستون مارتن DBS 770 Ultimate لتمثل الطريقة الأفخم لوداع أهم سيارة في تشكيلتها الحالية.



لم تتجاوز أستون مارتن للحديث عن التفاصيل الدقيقة للسيارة، ولكن رقم 770 يمثل على الأغلب القوة الحصانية للسيارة، وشملت ترقيات السيارة تحسين مداخل هواء المحرك ما يزيد ضغط الهواء ويرفع أداء السيارة. ومنن ناحية أخرى ستحمل السيارة ناقل حركة معاد الضبط لتحمل القوة الكبيرة وللوصول بالسيارة إلى سرعة 340 كم/س. وحصل نظام التوجيه على حصة من وقت أستون مارتن التي وصفته بأنه “يزيد من التحكم والشجاعة الجأش دون المساومة على جودة الركوب”.



شملت التحسينات الخارجية حزمة من الكربون فايبر بلون السيارة، وفي الداخل شملت التجهيزات مقاعد Sports Plus مع تشطيبات من الجلد والكانتارا، وشارة معدنية تدل على رقم السيارة ضمن سلسلة من 499 نسخة من DBS 770 ألتيميت. ويشار إلى أن جميع السيارات قد تم بيعها بالفعل دون أن تعلن الشركة عن السعر لعامة الجمهور.