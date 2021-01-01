رينو ستيب واي 2023 في السوق المصري



رينو ستيب واي 2023 رينو ستيب واي 2023

أعلنت مؤخرا شركة EIM (وكيل رينو في مصر) عن تقديمها موديل 2023 من سيارتها رينو ستيب واي التي تنتمي لفئة مركبات SUV وكروس أوفر الرياضية، وذلك إلى جانب تقديم زيادة على موديل 2022 من السيارة، وبذلك أصبحت أسعار الموديلات المتاحة من السيارة كالتالي:



موديل 2022:



- فئة SW من 424 إلى 454 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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- فئة SW NAV من 434 إلى 464 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).موديل 2023:- فئة SW بسعر 485 ألف جنيه.- فئة SW NAV بسعر 495 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل محرك بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ سعة خزان الوقود بهذه السيارة 50 لتر، بينما تبلغ سعة التخزين بالصندوق الخلفي للسيارة ما يعادل 320 لتر.أما عن التجهيزات المتاحة بهذه السيارة في مصر فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مقعد سائق قابل لتعديل ارتفاعه يدويا.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور خلفي لركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.- تكييف هواء يدوي.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للتعديل مغطاة بالجلد ومزودة بمؤازرة الكترونية (باور ستيرينج).- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- مقاعد مغطاة بالقماش.