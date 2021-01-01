يرفع وكيل بي واي دي أسعار F3 موديل 2023 بالسوق المحلي



بي واي دي بي واي دي

أعلنت شركة الأمل للسيارات باعتبارها وكيل سيارات BYD (بي واي دي) في مصر عن رفع أسعار موديل 2023 من سيارتها بي واي دي F3 المجمعة محليا في السوق المصري، وبذلك أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى (ناقل يدوي) من 310 إلى 340 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).



- فئة ثانية (ناقل أوتوماتيكي) من 355 إلى 385 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل المتاح محليا من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- تكييف هواء.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بإشارات LED.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- فرش داخلي من الجلد.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمنع إدارة المحرك لمنع السيارة من السرقة.